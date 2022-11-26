В Петербурге представят новую интерактивную карту катков

На будущей неделе жителям Северной столицы представят обновленную интерактивную карту катков, выпущенную Комитетом по культуре.

Впервые карту создали в прошлом году и тогда на ней можно было увидеть 188 объектов. Особое внимание привлекал каток на четыре квадратных километра, расположенный на Елагином острове. Он работал до конца марта.

Как сообщает «МК в Питере» с ссылкой на главу Комитета по культуре Федора Болтина, в этот раз карта будет еще более впечатляющей, не говоря о самих катках. В Санкт-Петербурге подготовлено мероприятие на территории ЦПКиО, где тоже можно будет покататься.

На Конюшенной площади опять ведут подготовку программы детского ледового театра. Каток откроется в середине декабря.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что на острове Новая Голландия открылся каток. Его общая площадь составит почти в 2 тысячи квадратных метров.