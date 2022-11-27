Власти Петербурга передали танковому батальону «Аврора» дополнительное снаряжение

Власти Петербурга передали танковому батальону «Аврора» дополнительное снаряжение
Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский прибыли в расположение танкового батальона «Аврора» и передали ему дополнительное снаряжение. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Согласно опубликованной информации, бойцы получили автомобили УАЗ в полной комплектации, а также лекарства и инструмент. Все это было закуплено за счет средств фонда «Победа».

«Батальон сформирован из петербуржцев и воинов, призванных с территории Западного военного округа, имеющих соответствующую воинскую специальность и опыт», – дополнили в сообщении.

Также отмечается, что именной танковый батальон «Аврора» сформировали для участия в специальной военной операции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мобилизованных петербуржцев освободят от долгов за ЖКУ.

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