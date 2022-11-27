В России запретят суррогатное материнство для иностранцев

В России запретят суррогатное материнство для иностранцев
Фото: Unsplash

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации планируют запретить суррогатное материнство для иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро», – написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном telegram-канале, подчеркнув, что данная ситуация является недопустимой.

По его словам, дети, ставшие частью подобного «бизнеса», впоследствии оказываются в тяжелейших ситуациях.

«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства», – уточнил Вячеслав Володин, добавив, что соответствующее решение будет принято в начале декабря 2022 года.

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Вячеслав Володин Госдума суррогатное материнство


 

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