«Матерью-героиней» впервые за 30 лет стала петербурженка

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня». Впервые за 30 лет одной из них стала жительница Санкт-Петербурга.

Среди женщин, получивших почетное звание, числится петербурженка Ирина Скрипко. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в список «Матерей-героинь» вошли Анджела Ахматова из Кабардино-Балкарской Республики, Людмила Бадмаева из Республики Бурятия, Елена Китаева из Алтайского края, Елена Кожеватова из Оренбургской области, Галина Меньшикова из Волгоградской области и Татьяна Салтыкова из Московской области.

Следует напомнить, что звание «Матери-героини» присуждается россиянкам, которые родили и воспитали от 10 и более детей. Также они получают разовую выплату в размере миллиона рублей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что президент России Владимир Путин вживую пообщался с матерями участников спецоперации.