Путин вживую пообщался с матерями участников спецоперации

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично побеседовал с матерями солдат, принимающих участие в специальной военной операции.

Мероприятие было приурочено ко Дню матери, который отметят в России в текущем году 27 ноября. По словам Владимира Путина, все присутствующие на встрече понимают, что день связан с чувством тревоги и заботы.

Также президент заявил, что лично общался с солдатами через их матерей. Акцент в его речи был сделан и на поддержке семьям военнослужащих.

«Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму все из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни», – подчеркнул глава государства.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что мобилизованных жителей Санкт-Петербурга освободят от долгов за жилищно-капитальные услуги. Текст соответствующего документа был опубликован на официальном сайте Смольного.