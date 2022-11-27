Самолет, экстренно севший в Новосибирске, долетел до Петербурга

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Nordwind», летевший из Новокузнецка в Санкт-Петербург незапланированно сел в Новосибирске, прибыл в конечный пункт назначения.

«Он вылетел сегодня в 01:36 (21:36 мск 26 ноября – прим. ред.) из Новосибирска и уже прибыл в Санкт-Петербург», – сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Толмачево.

Как сообщили в авиакомпании, причиной посадки самолета стал технический сбой в заправочной системе аэропорта Новокузнецка. Также в «Nordwind» рассказали, что посадка в аэропорту Новосибирска была оперативно запланирована.

Во время простоя самолет дозаправили, провели необходимые технические работы по устранению неисправностей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Новосибирске. Возможности продолжить путь ожидали 154 пассажира, в том числе – 7 детей.