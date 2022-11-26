Самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Новосибирске

Самолет, летевший в Петербург, экстренно сел в Новосибирске
Фото: Baltphoto

Самолет, принадлежащий авиакомпании «Nordwind», следовавший из Новокузнецка в Санкт-Петербург незапланированно сел в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня около 08:00 местного времени (04:00 мск – прим. ред.) в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина осуществило незапланированную посадку судно авиакомпании «Северный ветер», следовавшее по маршруту Новокузнецк – Санкт-Петербург», – говорится в сообщении

Причины, которые привели к посадке, устанавливаются. Комментариев непосредственно от авиакомпании пока не поступало.

Отмечается, что самолет может продолжить путь в 22:00 по местному времени (18:00 мск). Этого ждут 154 пассажира, в том числе – 7 детей.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что до 7 декабря петербуржцам закроют проезд по набережной Макарова.

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