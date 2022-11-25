До 7 декабря петербуржцам закроют проезд по набережной Макарова

Горожан предупреждают об ограничениях в передвижении на авто в двух районах. Они продлятся недолго.

В Василеостровском районе Петербурга в связи с проведением ремонтных работ с 29 ноября до 7 декабря будет ограничено движение по Биржевому мосту по набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Также со вторника не проехать будет по площади Академика Лихачева от Мытнинской набережной до Биржевого моста. В Колпинском районе с 28 по 29 ноября будут прокладывать газопровод, из-за чего движение ограничат по дороге к Металлострою в поселке Петро-Славянка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке. Прежде всего, шины должны подходить по сезону.