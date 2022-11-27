Петербуржцы все чаще пользуются услугами клининга

Петербуржцы все чаще пользуются услугами клининга
Фото: Unsplash

Спрос на услуги клининга в Санкт-Петербурге в третьем квартале 2022 года увеличился на 36% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего горожане заказывают чистку ковров и мягкой мебели, уборку после ремонта, а также мытье окон. Согласно опубликованным данным, во всей России наблюдается увеличение спроса вплоть до 40%.

Как сообщает «МК в Питере», заказчиками услуг выступают как компании, так и частные лица. Также следует отметить, что за указанный период число объявлений от специалистов выросло на 67%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что все больше россиян проявляют интерес к новогодним товарам. Так, согласно опубликованным данным, спрос на новогодние товары среди граждан России вырос на 449% за прошедший год, то есть практически в пять раз. В прошлом году аналитики не наблюдали такого интереса в этом сегменте.

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