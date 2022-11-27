В России продолжает расти спрос на новогодние товары

В ноябре 2022 года спрос на товары, относящиеся к Новогодним праздникам, вырос более, чем в пять раз, если сравнивать с показателями прошлого года.

Так, согласно опубликованным данным, спрос на новогодние товары среди граждан России вырос на 449% за прошедший год. Больше всего такой продукции покупают в Москве (+365%), Челябинске (+300%), Нижнем Новгороде (+133%), а также Новосибирске (+67%).

Как сообщают РИА Новости с ссылкой на данные исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», в список наиболее популярных товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой.

Отмечается, что в прошлом году аналитики не наблюдали такого интереса к товарам для Нового года в ноябре.

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