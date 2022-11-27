«Главное – внимание»: сколько россиян получили ненужные подарки на Дни рождения

«Главное – внимание»: сколько россиян получили ненужные подарки на Дни рождения
Фото: Unsplash

Почти каждый третий россиянин не получал ненужные подарков на свои Дни рождения. Оставшиеся 7 из 10 граждан были вынуждены найти применение подаренным вещам, которые считают бесполезными.

Такие выводы можно сделать, основываясь на результатах опроса сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

«Чаще всего в качестве самого бесполезного подарка ко дню рождения россияне называли “безвкусные пылесборники”: вазы, статуэтки и шкатулки (6%)», – уточнили в сообщении.

Второе место в списке наименее желанных подарков стоит посуда (5%). Третью позицию заняла бытовая техника и предметы гардероба (4%). Отдельная категория, выделенная для носков, составила 3% от общего числа опрошенных.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, сколько россиян останутся без новогоднего корпоратива.

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