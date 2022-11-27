Мошенники убедили петербуржца взять кредит на 4,5 млн рублей

Утром в субботу, 26 ноября, в полицию обратился пенсионер, проживающий на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Неизвестные убедили его взять кредит и перевести им 4,5 млн рублей.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период с 23 по 25 ноября потерпевшему звонили с различных номеров. Неизвестные мошенники под предлогом обеспечения безопасности средств убедили его получить кредит и перевести 4 500 000 рублей на указанные ими счета.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются личности преступников.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали автоугонщика. Нетрезвый злоумышленник, находясь в украденном автомобиле как пассажир, воспользовался временным отсутствием водителя, пересел на водительское кресло и попытался похитить автомобиль.