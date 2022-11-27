В Приморского района Петербурга задержали автоугонщика

В субботу, 26 ноября полицейские Приморского района Санкт-Петербурга получили информацию от курьера службы доставки. По его словам, пассажир, которого заявитель подвозил на автомобиле «Renault Symbol», похитил указанный автомобиль.

«Прибывшим на место преступления нарядом дорожной полиции обнаружен угнанный автомобиль, в котором находился 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, задержанный, находясь в украденном автомобиле как пассажир, воспользовался временным отсутствием водителя, пересел на водительское кресло и попытался похитить автомобиль.

Попытка угона закончилась столкновением со стоящим у края обочины автомобилем «Ford Fusion». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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