В Петербурге пенсионер отдал 1 млн рублей лжесотруднице пенсионного фонда

Днем 25 ноября в отдел полиции обратился 73-летний житель Северной столицы, которого мошенники убедили перевести им почти миллион рублей.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в четверг, 25 ноября, потерпевшему позвонила неизвестная, выдавшая себя за сотрудницу пенсионного фонда.

По ее словам, заявителю пересчитали пенсию за прошедшие два года и теперь он может получить выплату. Убежденный в этом, потерпевший назвал злоумышленницы данные своей банковской карты, после чего с его счета были списаны 987 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.

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