Во Всеволожском районе полицейские задержали дорожного стрелка

Во Всеволожском районе полицейские задержали дорожного стрелка
Фото: unsplash

Днем в пятницу, 25 ноября, в службу «112» поступило сообщение от автомобилиста, который заявил, что на 79 километре КАДа выстрелил в машину, за рулем которой он находился.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на 79 километре внешнего кольца КАД на участке от поселка Стрельна в сторону Пулковского шоссе. Водитель Peugeot Traveler выстрелил в Seat Altea за рулем которого находился заявитель.

Впоследствии правоохранители задержали стрелка на 37 километре внешнего кольца КАД. У подозреваемого был изъят предмет, похожий на пистолет с маркировкой МР-80-13Т. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге объявили в розыск мигранта, подозреваемого в убийстве. Тело убитой было найдено в квартире, где подозреваемый проводил ремонтные работы.

пистолет шоссе


 

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