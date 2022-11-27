Футболисты устроили массовую драку на мачте «Спартака» и «Зенита»

Завершение мачта последнего тура группового этапа Кубка России по футболку отметилось массовой дракой. В ней принимали участие игроки обеих команд – московского «Спартака» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.

В конце основного времени игры, проходившей в Северной столице, при счете 0:0 на поле произошло столкновение с участием игроков обоих клубов. Конфликт разгорелся после игрового эпизода, в котором участвовали Вильмар Барриос («Зенит») и Квинси Промес («Спартак»).

Впоследствии к их драке присоединился Шамар Николсон («Спартак») и Родриго («Зенит»), который ударил нападающего команды-соперника ногой, после чего тот ответил ударом в лицо.

Когда это произошло, на поле выбежали запасные, судьи, члены тренерского штаба со стороны обеих команд, а также охрана. Главный судья матча Владимир Москалев пытался прекратить драку.

По ее итогам красные карточки получили Малком, Родриго, Барриос со стороны «Зенита», а также Александр Селихов, Александр Соболев и Промес от «Спартака».

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