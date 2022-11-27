Россиянам рассказали, как выбрать брокера

Частный инвестор может разобраться в рынке ценных бумаг, воспользовавшись помощью финансового брокера. Соответствующих специалистов в России больше двух сотен. Это и специализированные компании, и подразделения организаций, в том числе – кредитных.

Подробности о том, как выбрать брокера, выяснила Gazeta.spb. Прежде всего, следует обратить внимание на тех, которые являются подразделениями банков, на которых у инвестора есть счета. Следующий шаг – отправиться за новыми вариантами на сайт Московской биржи, где ведутся торги с активами российских компаний.

Там также можно найти информацию о том, какие брокеры смогут открыть вам счет онлайн, а у какого есть бесплатное мобильное приложение.

Важно помнить, что выбранного брокера должна быть лицензия Центробанка на осуществление брокерской деятельности. Проверить это можно на официальном сайте ЦБ.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что российские предприниматели получили более 2,5 тыс. грантов на развитие бизнеса.