Российские предприниматели получили более 2,5 тыс. грантов на развитие бизнеса

Предприниматели из разных субъектов Российской Федерации получили 2,5 тысячи грантов, которые пойдут на развитие различных предприятий и организаций. Свыше тысячи обладателей грантов – молодые предприниматели до 25 лет.

Поучаствовать в конкурсах грантов в 2022 году смогли даже школьники. Так, например, в Крыму самым молодым победителем стала 14-летняя девушка. Полученные средства она использует для работы с цифровой печатью по текстильным изделиям.

В ряде регионов России конкурсы еще идут, их итоги станут известны до конца 2022 года.

Также следует отметить, что для руководителей бизнеса в 2021 запущена программа «МСП: Акселератор креативных индустрий», способствующая получению новых ресурсов.

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