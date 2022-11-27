В Петербурге в 2023 году появится исправительный центр на 60 человек

В центре жители города и Ленобласти, которых приговорили к принудительным работам, будут жить и отбывать наказание, при этом они смогут общаться с родственниками в свободное время

В 2023 году на базе РЖД откроется исполнительный центр. В нем 60 человек из числа жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, приговоренные к принудительным работам, будут жить и отбывать наказание.

«В первом квартале следующего года на базе РЖД будет открыт центр на 60 человек, но в будущем они планируют несколько таких площадок на территории города и области», – рассказал ТАСС начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко.

По его словам, устроиться на работу в это заведение смогут только жители регионов, совершившие преступления небольшой или средней тяжести, официально зарегистрированные на этой территории и приговоренные к принудительным работам.

Следует отметить, что при этом их не лишат возможности в свободное время общаться с родственниками. Так они не потеряют связь с социумом. На данный момент в Северной столице и области уже существует три подобных центра.

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