В Петербурге заключили под стражу мужчину, который избил соседа по самолету

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу мужчины, который подрался с соседом в самолете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столице.

«Участники (конфликта – прим. ред.) мешали друг другу сидеть в экономическом классе (в бизнесе мест просто не было), толкались локтями», – говорится сообщении.

Согласно опубликованной информации, в четверг, 24 ноября, пассажир рейса «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург не меньше пяти раз ударил другого пассажира, с которым до этого вступил в словесный конфликт.

«Имеет двойное гражданство и прочные социальные связи в Туркменистане, обладает навыками рукопашного боя», – уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что дознание мотивировало ходатайство, в том числе и тем, что напавший хочет покинуть территорию России, улетев в Турцию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге задержали мастера по ремонту, подозреваемого в убийстве клиентки.