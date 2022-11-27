Ледяные дожди дошли до Петербурга и Ленобласти

Ледяные дожди дошли до Петербурга и Ленобласти
Фото: Baltphoto

Ледяные дожди добрались до западных районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщают как местные жители, так и синоптики.

«Ледяные дожди добрались сегодня и до западных районов Ленинградской области. Их отметили метеостанции Кингисеппа и Воейково, а метеостанция Ломоносово фиксировала гололёд», – рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном telegram-канале.

Также отмечается, что, по сообщениям очевидцев, ледяные дожди наблюдались в юго-западной части Северной столицы.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает петербуржцев о гололедице. Ухудшение ситуации на дорогах потребует от жителей города большей внимательности и осторожности как при пешем передвижении, так и при вождении транспортных средств.

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