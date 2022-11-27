МЧС предупреждает о гололеде в Санкт-Петербурге

В воскресенье, 27 ноября, на дорогах Северной столицы ожидается гололед. Об этом жителей города предупредили в официальном telegram-канале МЧС по региону.

«В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий […] 27 ноября в Санкт-Петербурге местами ожидается гололед», – говорится в сообщении.

Из-за гололедицы ситуация как на дорогах, таки на тротуарах будет требовать от петербуржцев большей внимательности. Также, согласно прогнозам синоптиков, в городе продолжается похолодание.

«Температура воздуха -4…-6 градусов, по области -3…-8 градусов, на востоке -9…-14 градусов», – рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге 26 ноября погода снова бьет рекорды. Утром температура воздуха упала до -10,3 градусов – впервые за 30 лет. По данным синоптиков, на востоке Ленинградской области понижение еще значительнее и составляет -14…-19 градусов.