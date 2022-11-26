В Петербурге 26 ноября погода снова бьет рекорды

В Петербурге 26 ноября погода снова бьет рекорды
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Утром 26 ноября в Санкт-Петербурге температура воздуха упала до -10,3 градусов – впервые за 30 лет. По данным синоптиков, на востоке Ленинградской области понижение еще значительнее и составляет -14…-19 градусов.

«Для 26 ноября такого значения не было более 30 лет, только в 1987 году температура воздуха в городе достигала -12,3 градусов. Холодно было и ночью 26 ноября 2010 года, но тогда температура воздуха опустилась только до -8,8 градусов», – заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем telegram-канале.

Он также добавил, что в последний раз температура воздуха в Санкт-Петербурге опускалась ниже этой отметки 10 марта 2022 года.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, согласно данным синоптиков, температура в Северной столице в субботу, 26 ноября, будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление при этом будет повышенным, заявил Михаил Леус в своем telegram-канале.

Александр Колесов минусовая погода михаил леус


 

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