В выходные петербуржцев ждут холода и снег

В выходные, с 26 по 27 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Так на погоде в городе сказывается западная периферия антициклона.

Согласно данным синоптиков, температура в Северной столице в субботу, 26 ноября, будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

«Температура воздуха -5…-7°, по области -4…-9°, на востоке -10…-15°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм рт. ст., что существенно выше нормы», – уточнил в своем официальном telegram-канале ведущий эксперт центра «Фобос» Михаил Леус.

Также отмечается, что в воскресенье, 27 ноября, температура воздуха повысится. При этом синоптики ожидают небольшой снег.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что эксперт рассказал жителям Санкт-Петербурга, как сделать квартиру теплее без использования электроэнергии.