Эксперт сообщил, как сделать квартиру теплее без использования электроэнергии

Горожанам рассказали, из-за чего в квартире может быть холодно. Проблему можно решить по-разному.

Многие петербуржцы недовольны температурой у себя в квартирах. Руководитель строительной лаборатории Роман Изотов пояснил, как поддержать тепло в жилище не используя электроэнергию. Обычно в домах самые холодные верхние и первые этажи, а также угловые комнаты.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», специалист пояснил, что на внешне стены приходится до 20% тепла. При дефектах в них начинает морозить комнату. Их обязана устранять управляющая компания, если они снаружи. Проблемы со стороны квартиры придется решать самостоятельно. Зачастую дело в окнах: их можно подкрутить шестигранником или утеплить своими руками.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петроэлектросбыт отправит уведомления об отключении электричества 35 тысячам должников в Петербурге и Ленобласти.