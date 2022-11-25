Петроэлектросбыт отправит уведомления об отключении электричества 35 тысячам должников в Петербурге и Ленобласти

Петроэлектросбыт отправит уведомления об отключении электричества 35 тысячам должников в Петербурге и Ленобласти
Фото: Baltphoto / Ирина Мотина

Несколько десятков тысяч должников могут остаться без света. На погашение дадут 30 дней.

В Петербурге и Ленинградской области более 100 тысяч жителей имеют задолженности по оплате электроэнергии превышающие 5 тысяч рублей. В ближайшее время 35 тысяч должников получат от Петроэлектросбыта уведомление об отключении электричества. Отмечается, что у гражданна погашение долга будет 30 дней с момента получения уведомления. Информацией об этом поделились в пресс-службе компании.

Отключение электроснабжения – крайняя мера, на которую приходится идти энергетикам. Россиян всегда неоднократно уведомляют о задолженности различными способами, такими как отправка СМС и e-mail-уведомлений, живой и автоматический обзвон и другими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, когда на квитанциях по ЖКХ появится новый логотип.

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