Петербург встрял в шестибалльные пробки из-за снега на дорогах

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Санкт-Петербурге сейчас фиксируется затрудненное движение. Пробки в городе оцениваются в шесть баллов.

В частности, заторы фиксируются на Невском проспекте в сторону площади Восстания, на Каменноостровском проспекте, по Воскресенской набережной и Малохитинском проспекте.

В местном ГИБДД также предупредили водителей о возможных пробках в связи снегом на дорогах. Автомобилистам рекомендуют быть осторожнее и тщательнее выбирать скорость езды из-за погодных условий.

В ведомстве напомнили, что тормозной путь автомобиля на фоне гололеда возрастает в три раза.

Отметим, что по прогнозам Гидрометцентра России на этой неделе в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки. В течение дня температура воздуха может опускаться до -7 градусов, а по ночам до -9 градусов. С четверга в городе также ожидается небольшой снег. В целом погода будет облачной, но с прояснениями.