Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о росте заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга рассказал о росте заболеваемости ОРВИ
фото: baltphoto

В Санкт-Петербурге вновь фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор.

Так, за 46 календарную неделю прирост к предыдущей составил 2,9%. В основном в городе среди заболевших преобладают риновирусы , РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирус, вирусы парагриппа.

На данный момент привито только чуть более половины населения (52%) или 2 800 378 человек. При этом в числе привитых от заболевания 460 190 детей.

В ведомстве обращают внимание, что вакцина от гриппа успешно защищает население от заболевания. В целом же, вакцинация от гриппа показана всем слоям населения. Однако особенно рекомендуется детям с шести месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам.

Также стоит привиться и людям, входящим в группу профессионального риска. К ним относят студентов, учителей, медработников, специалистов сферы обслуживания.

здоровье ОРВИ санкт-петербург


 

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