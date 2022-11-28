В Санкт-Петербурге еще 35 тысяч человек решили воспользоваться «Пушкинской картой»

В Санкт-Петербурге возрастает интерес к посещению культурных мероприятий с помощью «Пушкинской карты». Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Поясняется, что только за последние два месяца к этой культурной программе присоединилось 35 тысяч человек. В целом же, сейчас возможностями «Пушкинской карты» пользуются порядка 430 тысяч петербуржцев, говорят в ведомстве.

С помощью этой карты молодежь города может оплачивать билеты в кино, театры, музеи, а также посещать выставки и филармонии.

Примечательно, что воспользоваться картой можно не только в своем регионе, но и по всей стране.