Петербуржские мосты перестанут разводить 30 ноября

В Санкт-Петербурге подходит к концу сезон разводки мостов. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Поясняется, что речь идет о мостах, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве. Кроме этого, в ведомстве добавили, что в ночь на 29 ноября мосты по Неве и Большой Неве будут разводиться по графику.

Отметим, что в течение сезона Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты разводились два раза за ночь. В то же время разводка Сампсониевкого, Гренадерского, Кантемировского мостов, перекинутых через реку Большая Невка проводилась только по предварительной заявке раз в двое суток.