В Санкт-Петербурге снова растет заболеваемость коронавирусом

Организм, уже выработавший крепкий иммунитет против заболевания, не пропустит еще один штамм коронавруса. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Организм, уже выработавший крепкий иммунитет против заболевания, не пропустит еще один штамм коронавруса. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 27 ноября. В частности, в Калининградской области выявлено 579 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 69 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 405 жителей. Умерли от заболевания восемь человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 797 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге вновь фиксируется рост заболеваемости ОРВИ.

Так, за 46 календарную неделю прирост к предыдущей составил 2,9%. В основном в городе среди заболевших преобладают риновирусы , РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирус, вирусы парагриппа.