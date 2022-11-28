В Санкт-Петербурге снова растет заболеваемость коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, 27 ноября. В частности, в Калининградской области выявлено 579 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 69 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 405 жителей. Умерли от заболевания восемь человек.
С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 797 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге вновь фиксируется рост заболеваемости ОРВИ.
Так, за 46 календарную неделю прирост к предыдущей составил 2,9%. В основном в городе среди заболевших преобладают риновирусы , РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирус, вирусы парагриппа.