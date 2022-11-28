ФАС РФ разрешила ижевской компании приобрести сеть KFC

Заведения "Вкусно - и точка" так и не открылись в Петербурге. Фото: Pixabay

Заведения "Вкусно - и точка" так и не открылись в Петербурге. Фото: Pixabay

Антимонопольная служба РФ разрешила ижевской компании ООО «Смарт сервис» приобрести сеть ресторанов KFC. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам представителей ФАС, такая сделка ни коим образом не отразится на конкуренции на товарных рынках общепита. Более того, антимонопольщики считают, что она только сохранит рабочие места для сотрудников и обеспечит дальнейшую деятельность организации в пределах страны.

В результате этой сделки компания из Ижевска получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов.

Примечательно, ранее в СМИ появилась информация, что факт сделки подтвердила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Она была в роли консультанта со стороны покупателя. По её словам, закрытие сделки состоится в конце года.

Ранее также стало известно, что оценочная стоимость продающегося актива может достигнуть 1,3 миллиарда рублей.