В Петербурге появится возможность ездить на такси с попутчиком

В Петербурге появится возможность ездить на такси с попутчиком
фото: baltphoto

В Санкт-Петербурге сервис Яндекс Go будет предлагать совершать поездку не одному, а с попутчиком. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поясняется, что в приложении сервиса появится функция «Вместе». Сервис самостоятельно будет подбирать попутчика с подходящим маршрутом. В результате на одной машине смогут уехать двое человек.

В результате для пассажиров поездка должна обойтись дешевле, а водитель сможет, напротив, заработать больше, так как по факту будет выполнять два заказа одновременно.

Предполагается, что стоимость поездки будет увеличиваться только на 10 минут. Однако в компании уточняют, что функция будет доступна для тарифа «Эконом» не всегда. На «Экономе» таким способом получится уехать только если желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин.

агрегатор такси санкт-петербург


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге появится возможность ездить на такси с попутчиком
ФАС РФ разрешила ижевской компании приобрести сеть KFC
В Санкт-Петербурге снова растет заболеваемость коронавирусом
В Петербурге цена дизельного топлива с начала года возросла на 3,3%
РЭО возьмет на свой контроль вывоз мусора в регионах в Новый год
В Санкт-Петербурге падает стоимость аренды жилья
Российским участникам фондового рынка разрешили не разглашать корпоративную ...
Правительство РФ решило увеличить квоту на экспорт азотных удобрений