В Петербурге появится возможность ездить на такси с попутчиком

В Санкт-Петербурге сервис Яндекс Go будет предлагать совершать поездку не одному, а с попутчиком. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поясняется, что в приложении сервиса появится функция «Вместе». Сервис самостоятельно будет подбирать попутчика с подходящим маршрутом. В результате на одной машине смогут уехать двое человек.

В результате для пассажиров поездка должна обойтись дешевле, а водитель сможет, напротив, заработать больше, так как по факту будет выполнять два заказа одновременно.

Предполагается, что стоимость поездки будет увеличиваться только на 10 минут. Однако в компании уточняют, что функция будет доступна для тарифа «Эконом» не всегда. На «Экономе» таким способом получится уехать только если желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин.