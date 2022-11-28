Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет против гриппа

Спортивный врач Денис Олисов рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить организм от простуд и гриппа.

Как он рассказал в диалоге с телеканалом «Санкт-Петербург», на состояние организма и его подготовленность влияют генетика, физическое и даже психологическое состояние. По его словам, если дыхательная гимнастика спорный вопрос, то адаптация к неприятным условиям совершенно точно даст свой вклад.

К ним относятся сквозняки, перепады температур, природные катаклизмы. Нельзя забывать и про правильное питание, сбалансированный сон, свежий воздух и закаливание.

Говоря о последнем, Олисов заметил, что это стоит делать постепенно: начиная от обливания ног и переходя к контрастному душу.