Правительство РФ расширило возможности для строительства объектов туристской инфраструктуры

Правительство РФ приняло решение об определении перечня разрешённых для строительства в лесу туристических объектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития страны.

Теперь будет разрешено строить в лесах гостиницы, визит-центры, культурные центры.

«Принятые изменения позволят обеспечить, как повышение качества услуг, так и доходы регионам», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Предполагается, что это позволит активнее развивать в стране экотуризм и агротуризм. Кроме этого, теперь эта категория предпринимателей сможет использовать все имеющиеся меры поддержки для сферы туризма: реструктуризация бюджетных кредитов (программа 1704), механизм инфраструктурных бюджетных кредитов и ГЧП, льготное кредитование для МСП.