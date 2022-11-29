«Остров фортов» и «Лига героев» организуют акцию по сбору новогодних подарков для детей новых территорий

Проект «Остров фортов», который каждый Новый год создает атмосферу новогоднего праздника для жителей Кронштадта, в этом году расширяет «новогоднюю географию». Совместно с «Лигой героев» он запускает акцию «Соверши поступок», которая заключается в сборе подарков детям новых территорий РФ. Подробности на сайте акции https://сбор.кронштадт.рф/

Стоит отметить, что данная акция направлена не только на получение детьми позитивных эмоций, в которых они в настоящее время особенно нуждаются, но и позволит протянуть своеобразные «ниточки дружбы» между Северной столицей и новыми территориями. Работа по сбору подарков для детей — жителей регионов, которые вошли в состав Российской Федерации по результатам состоявшихся осенью референдумов, уже активно ведется с привлечением меценатов и социально ответственных представителей бизнес-сообщества. Акция «Соверши поступок» предоставит возможность все желающим присоединиться к этой доброй инициативе и внести личный вклад в создание новогоднего настроения для детей, которым оно сейчас необходимо больше всего.

Сообщается, что 28 ноября в музейно-историческом парке «Остров фортов» открылся пункт сбора подарков, который будет функционировать до 15 декабря. Подарки будут приниматься для детей от 3 до 12 лет — воспитанников детских садов, учащихся общеобразовательных учреждений, подопечных детских домов, интернатов. Все желающие принять участие в акции смогут передать новые вещи из списка, созданного на основании потребностей ребят: санки, коньки, лыжи, ледянки, снеголепы, мягкие игрушки, книги, конструкторы, творческие принадлежности, спортивный инвентарь, машинки и куклы, шапки, перчатки и рюкзаки, игрушечные музыкальные инструменты. При этом принесенные в пункт сбора подарки нет необходимости упаковывать — каждая вещь будет проверена специалистам на соответствие требованиям безопасности, а затем отправлена в пункт назначения в соответствии с правилами транспортировки. Стоит уточнить, что пункт сбора размещается в здании Управления в музейно-историческом парке «Остров фортов» и работает каждый день с 9:00 до 21:00 без перерыва.