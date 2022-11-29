Петербуржцы в 1,5 раза активнее стали искать Снегурочек и Дедов Морозов

В ноябре текущего года среди жителей Санкт-Петербурга заметно возрос спрос на Снегурочек и Дедов Морозов. По сравнению с прошлым годом, спрос взлетел на 166%.

При этом стоимость услуг волшебников в среднем по городу составляет две тысячи рублей. Именно во столько родителям обойдется развлекательная программа для их чад.

В целом по стране же спрос на такие услуги увеличился на 147%, а количество объявлений в ноябре стало больше на 26%. Интересно, что праздник от Деда Мороза и Снегурочки в детском саду или другом учреждении уже обойдется дороже, чем в домашней обстановке. В среднем по стране стоимость такого развлечения стартует от трех тысяч рублей.

Важно и то, с опытом ли команда волшебников. Так, цена за услуги начинающих Снегурочек и Дедов Морозов по стране составляет порядка 2 000 рублей за детский утренник. А вот Дед Мороз с многолетним опытом и со своей сказочной компанией может брать за свое выступление минимум от 5 000 рублей.

Стоимость будет только нарастать в декабре, говорят эксперты «Авито». Так, в прошлом году в двадцатых числах декабря стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь — уже до 10 000 рублей.