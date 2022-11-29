Петербургские власти направят 17,7 миллиарда на льготные лекарства

Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить расходы на обеспечение жителей льготными лекарствами. На эти цели в 2023 году будет предусмотрено 17,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Уточняется, что эта сумма на 3,3 миллиарда рублей больше, чем в нынешнем году. Как и в 2022 году, дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи в стационарах и амбулаторных учреждениях. В 2023 году власти обещают сделать более доступной медицинскую реабилитацию, диагностику и лечение онкологических заболеваний.

В целом же на территориальную программу хотят направить 214,6 миллиарда рублей. Это на 21,5 миллиарда больше, чем планировалось год назад. За счет этого норматив ОМС составит в городе 22 тысячи 382 рубля.

Отметим, что последний раз в мае наблюдалась нехватка лекарств в городе. В большей степени это касалось импортных препаратов, поставки которых осложнились из-за проблем с логистикой. В частности, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в интервью «Комсомольской правде» рассказывал, что возникали сложности с такими препаратами как: «Леводопа/Бенсеразид» и «Мадопар» (лечение болезни Паркинсона), «Карбамазепин» (противоэпилептическое), Финлепсин» (противосудорожное).