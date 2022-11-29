Петербуржцам рассказали, где уже работают катки

С наступлением зимы для жителей города становится актуальным вопрос о работе катков. Рассказываем, какие из городских катков уже можно посетить.

Так, по данным портала Peterburg2, уже готов встречать посетителей на территории пространства «Севкабель Порт». Здесь вы сможете прийти покататься как на своих коньках, так и взять их в прокат.

У вас будет возможность не только покататься, но и полюбоваться панорамным видом. Каток будет открыт до 12 марта, с 11:00 до 21:00 с понедельника по четверг, до 22:30 с пятницы по воскресенье.

Также можно посетить каток во дворе Гостинки. Правда отметим, что каток здесь небольшой – в пределах тысячи квадратных метров. Он будет работать ежедневно с 10:30 до 23:30.

Заработал также каток на острове Новая Голландия общей площадью почти в 2 тысячи квадратных метров. Петербуржцы смогут насладиться катанием до 2 апреля 2023 года. У входа на лед будут размещены очаги с огнем и креслами – там посетители смогут передохнуть без необходимости снимать коньки.