Петербуржцам рассказали, где уже работают катки

Петербуржцам рассказали, где уже работают катки
Фото: Unsplash

С наступлением зимы для жителей города становится актуальным вопрос о работе катков. Рассказываем, какие из городских катков уже можно посетить.

Так, по данным портала Peterburg2, уже готов встречать посетителей на территории пространства «Севкабель Порт». Здесь вы сможете прийти покататься как на своих коньках, так и взять их в прокат.

У вас будет возможность не только покататься, но и полюбоваться панорамным видом. Каток будет открыт до 12 марта, с 11:00 до 21:00 с понедельника по четверг, до 22:30 с пятницы по воскресенье.

Также можно посетить каток во дворе Гостинки. Правда отметим, что каток здесь небольшой – в пределах тысячи квадратных метров. Он будет работать ежедневно с 10:30 до 23:30.

Заработал также каток на острове Новая Голландия общей площадью почти в 2 тысячи квадратных метров. Петербуржцы смогут насладиться катанием до 2 апреля 2023 года. У входа на лед будут размещены очаги с огнем и креслами – там посетители смогут передохнуть без необходимости снимать коньки.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, где уже работают катки
Петербургские власти направят 17,7 миллиарда на льготные лекарства
Петербургские компании рассказали, что готовы компенсировать своим сотрудникам
В Петербурге продают креативное пространство «Бертгольд Центр» за 1,3 миллиарда
В Петербурге утвердят правила содержания домашних животных
Со среды откроется движение по Биржевому мосту в Петербурге
Каждая пятая компания из Петербурга отказалась проводить новогодний корпоратив
В честь дня снятия блокады Ленинграда в Петербурге построят храм