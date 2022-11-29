В России может измениться закон о штрафах за громкую езду на авто и мотоциклах

Московская дума внесла в Госдуму поправки к законопроекту о штрафах за громкую езду на авто и мотоциклах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно этим поправкам, у регионов может появиться возможность устанавливать штрафы для владельцев транспорта за нарушение тишины — в частности за громкую музыку.

При этом в кабмине предлагают немного доработать законопроект. В частности, доработки нужно в вопросе фиксации нарушений, считают в правительстве. Нужно утвердить требования к приборам фиксации, говорят в ведомстве.

Также важно закрепить в КоАП максимальный размер административного штрафа, который в свою очередь смогут устанавливать регионы.