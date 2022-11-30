Ушла эпоха: в Петербурге могут расформировать штаб по борьбе с COVID-19

Власти Санкт-Петербурга планируют расформировать штаб по борьбе с коронавирусу. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится, что постановление от 3 февраля 2020 года «О создании Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса в Санкт-Петербурге» утратило силу.

Следует отметить, что в Северной столице ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает улучшаться. Так за прошедшие сутки было выявлено 574 случая заражения COVID-19, а выздоровело, в свою очередь, 635 человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что каждый десятый петербуржец стал обращаться за консультациями врачей онлайн. При этом порядка 6% жителей освоили телемедицинские сервисы до пандемии коронавируса. Столько же прибегли к такому формату в течение последних двух лет.