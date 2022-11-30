На Полюстровском проспекте автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

Вечером 29 ноября рядом с торговым центром «Европолис» в Санкт-Петербурге машина сбила девушку на пешеходном переходе. Пострадавшая была госпитализирована.

Сведения об аварии были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, иномарка, несущаяся на высокой скорости, сбила девушку, вышедшую на пешеходный переход. От удара пострадавшую отбросило на асфальт.

На фото, опубликованному в сообществе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», над девушкой встали обеспокоенные петербуржцы. В скором времени приехали медики и сотрудники полиции. Детали аварии уточняются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Выборгском районе 15 пожарных тушили огонь в коммуналке. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 17:29 сотрудники экстренной службы зафиксировали сообщение о пожаре на проспекте Энгельса.