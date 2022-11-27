В Выборгском районе 15 пожарных тушили огонь в коммуналке

Пожарные Северной столицы устранили очаг возгорания в коммунальной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как Gazeta.spb сообщили в ведомстве, в 17:29 сотрудники экстренной службы зафиксировали сообщение о пожаре на проспекте Энгельса. Обстановка в коммунальной квартире была объята огнем на площади в 1 квадратный метр.

Усилиями 15 пожарных и трех единиц специальной техники с огнем удалось справиться к 18:00. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.spb сообщала, в Пушкинском районе потушили строительный вагон. По данным МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участие в тушении принимали 10 сотрудников экстренной службы, которые использовали две единицы спецтехники.