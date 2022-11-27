В Пушкинском районе потушили строительный вагон

В воскресенье 27 ноября в 17:06 экстренные службы получили информацию о разгоревшемся пожаре. Инцидент произошел по адресу: Пушкинский район, Колпинское шоссе, дом 12.

«В строительном вагончике, размером 2 на 4 метра происходило горение по всей площади», – сообщили в официальном telegram-канале пресс-службы МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, участие в тушении принимали 10 сотрудников экстренной службы, которые использовали две единицы спецтехники.

Сведения о пострадавших при пожаре не поступала.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали автоугонщика, который попал в аварию. Задержанный, находясь в украденном автомобиле как пассажир, воспользовался временным отсутствием водителя, пересел на водительское кресло и попытался похитить автомобиль.