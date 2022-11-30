На Биржевом мосту открыли движение

На Биржевом мосту открыли движение
Фото: МК в Питере

В среду, 30 ноября, Биржевой мост в Санкт-Петербурге вновь стал доступен для движения пешеходов и транспорта. Переправа была закрыта с 9 октября 2021 года в связи с проведением капитального ремонта. Полностью он должен закончиться к маю 2023 года.

«По Биржевому мосту запустили рабочее движение. 30 ноября, точно по графику, первые пешеходы и автомобили смогли перебраться с Васильевского острова на Петроградскую сторону по обновленной переправе, как и было обещано год назад», – цитирует сообщение пресс-службы «Мостотреста» ТАСС.

Отмечается, что ремонт коснулся всех элементов моста. К настоящему моменту были завершены работы над береговыми и промежуточными опорами, стационарным и разводным пролетными строениями. Также было заменено покрытие проезжей части и тротуаров вместе со столбами освещения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петроградском районе Петербурга перекроют улицу со 2 декабря.

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