Петербурженка отдала мошенникам 2 млн рублей, «спасая» дочь

Петербурженка отдала мошенникам 2 млн рублей, «спасая» дочь
Фото: unsplash

Вечером во вторник, 29 ноября, в полицию обратилась пенсионерка, проживающая на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге. Мошенники убедили ее отдать 2 млн рублей, чтобы помочь дочери, якобы попавшей в ДТП.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области, 29 ноября около 13:00 потерпевший позвонил неизвестный. По его словам, ее дочь попала в аварию и для решения вопроса нужно предоставить деньги.

Около 15:00 к пенсионерке пришел неизвестный, которому она передала 2 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге приговоренного к пожизненному обвинили в убийстве. Обвиняемый, вместе с сообщником, скончавшимся в 2020 году в тюрьме, и еще двумя преступниками в 3 июля 2007 года напал четырех работников Санкт-Петербургского государственного технологического института.

обманутая пенсионерка телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ФКР хочет изменить положения нормативной базы по капитальному ремонту ...
«Uniper» через суд требует от «Газпрома» возместить убытки
Россиян с орфанными заболеваниями обеспечат лекарствами за счет бюджета
Петербурженка отдала мошенникам 2 млн рублей, «спасая» дочь
Эксперт: заболеваемость гриппом среди детей возвращается к допандемийной
Синоптик Колесов рассказал, с чего начнется зима в Петербурге
Президент РФ: уровень бедности снизился до 10,5%
Эксперт оценил влияние роста тарифов ЖКХ на инфляцию