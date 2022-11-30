Петербурженка отдала мошенникам 2 млн рублей, «спасая» дочь

Вечером во вторник, 29 ноября, в полицию обратилась пенсионерка, проживающая на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге. Мошенники убедили ее отдать 2 млн рублей, чтобы помочь дочери, якобы попавшей в ДТП.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области, 29 ноября около 13:00 потерпевший позвонил неизвестный. По его словам, ее дочь попала в аварию и для решения вопроса нужно предоставить деньги.

Около 15:00 к пенсионерке пришел неизвестный, которому она передала 2 000 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге приговоренного к пожизненному обвинили в убийстве. Обвиняемый, вместе с сообщником, скончавшимся в 2020 году в тюрьме, и еще двумя преступниками в 3 июля 2007 года напал четырех работников Санкт-Петербургского государственного технологического института.