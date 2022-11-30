В Петербурге приговоренного к пожизненному обвинили в убийстве

В Санкт-Петербурге ранее приговоренному к пожизненному лишению свободы предъявили обвинение в убийстве, совершенном 2007 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, обвиняемый, вместе с сообщником, скончавшимся в 2020 году в тюрьме, и еще двумя преступниками в 3 июля 2007 года напал четырех работников Санкт-Петербургского государственного технологического института. Злоумышленники забрать переносимые ими денежные средства.

«Во время нападения Егоров (скончавшийся в 2022 году – прим. ред.) произвел в одного из потерпевших более 10 выстрелов из пистолета, в результате чего он скончался на месте происшествия, а Пономарев (обвиняемый – прим. ред.) не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета в двух других потерпевших», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Тогда, в 2007 году, в результате разбойного нападения преступники завладели 23 млн 445 тыс. рублей из средств вуза.

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