Прокуратура вернула 1 млн рублей обманутой жительнице блокадного Ленинграда

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга помогло жительнице блокадного Ленинграда вернуть свыше миллиона рублей, которые она давала взаймы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, в 2018 году 83-летняя пенсионерка заключила договор займа с жительницей Забайкальского края. По нему она передала свыше 880 тысяч рублей.

«Проверка прокуратуры показала, что обязательства по возврату указанных денежных средств в определенные договором сроки не исполнены», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства, добавив, что из-за преклонного возраста заявительницы прокурор района обратился в суд в ее интересах.

Железнодорожный районный суд Читы удовлетворил требования и взыскал в пользу пенсионерки свыше 880 тысяч рублей, а также проценты в размере свыше 252 тысяч рублей.

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