В ночь на 2 декабря в Петербург придут зимние морозы

В ночь на 2 декабря в Петербург придут зимние морозы
Фото: Baltphoto Павел / Долганов

Последние ночи в Северной столице были относительно теплыми – температурный минимум колебался в пределах -2…-5 градусов. Будущая ночь, в свою очередь, будет куда более холодной.

«Температурные показатели выйдут на уровень самых низких температур с начала холодного сезона. А это, напомню, -10,4 градусов, и было это 27 ноября», – рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем официальном telegram-канале.

По его словам, в ночь с 1 на 2 декабря в Санкт-Петербурге температура опустится до -9…-11 градусов. Ждать серьезного потепления днем также не стоит: термометры будут показывать значения в диапазоне -6…-8 градусов.

«Такие температуры примерно на 6-7 градусов ниже климатической нормы первых дней декабря. Примерно также морозно будет и в ночь на субботу», – добавил Михаил Леус.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Санкт-Петербург вернется солнце.

минусовая погода михаил леус


 

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