Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется солнце

В Санкт-Петербурге в ноябре выдалось только шесть солнечных дней. Общее время, которое дневное светило было видимым для горожан, составило всего 8,4 часа. Ситуация изменится уже в первых числах декабря, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

«Есть вероятность, что завтра», – предположил он в четверг, 1 декабря, в интервью для Мойки78, отметив, что в настоящее время количество солнечных дней в декабре «прогнозировать очень тяжело».

Также синоптик добавил, что небо 2 декабря не будет полностью ясным:

«Даже сейчас видим, что пытается Солнце выглянуть, но облака мешают. Гарантий мало, как говорится», – подытожил собеседник издания.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в первые дни декабря жителей Санкт-Петербурга ждет незначительное похолодание. На будущей неделе ожидается температура в диапазоне -5…-10 градусов.