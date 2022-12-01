Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется солнце

Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется солнце
Фото: pxhere

В Санкт-Петербурге в ноябре выдалось только шесть солнечных дней. Общее время, которое дневное светило было видимым для горожан, составило всего 8,4 часа. Ситуация изменится уже в первых числах декабря, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

«Есть вероятность, что завтра», – предположил он в четверг, 1 декабря, в интервью для Мойки78, отметив, что в настоящее время количество солнечных дней в декабре «прогнозировать очень тяжело».

Также синоптик добавил, что небо 2 декабря не будет полностью ясным:

«Даже сейчас видим, что пытается Солнце выглянуть, но облака мешают. Гарантий мало, как говорится», – подытожил собеседник издания.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в первые дни декабря жителей Санкт-Петербурга ждет незначительное похолодание. На будущей неделе ожидается температура в диапазоне -5…-10 градусов.

Александр Колесов погода солнце


 

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